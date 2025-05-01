В Польше пророссийский кандидат в президенты сорвал флаг Украины с ратуши

"Работники установили личность мужчины, который снял флаг Украины со здания городского совета. Также подробно анализируются записи, касающиеся этого инцидента. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру", - сообщили в полиции,

Там также отметили, что за такое поведение грозят правовые последствия.

Tak wygląda wiec Brauna w Białej Podlaskiej. Ludzie weszli na budynek Urzędu Miasta i zerwali ukraińską flagę. Polityka nienawiści zbiera żniwo. To nie jest patriotyzm. To hańba. pic.twitter.com/qxpPrmkchg - Marta Wcisło #Trzaskowski2025 (@WcisloMarta123) 30 апреля 2025 года

В частности, в сети появилось видео с митинга Брауна, на котором видно, как мужчина поднялся по лестнице на балкон ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. На место украинского флага этот мужчина вставил польский флаг.

В ответ на это Браун пожал ему руку в знак благодарности. Во время инцидента толпа скандировала, в частности: "Здесь Польша". А сам Браун выступил перед собравшимися.

"Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность", - заявил политик.

По его словам, украинский флаг будет передан в ближайшее консульство Украины.

Реакция Украины

На этот поступок уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Боднар. Он назвал выходку на акции сознательной провокацией с целью навредить отношениям между странами.

"Давайте противодействовать подобным провокациям вместе и решительно. Особенно во время продолжающейся грубой войны России против Украины, когда мы боремся за нашу общую безопасность", - написал посол Украины.

Не первая провокация Брауна

Также стоит напомнить, что в начале июня Браун снял флаг Украины, развевающийся на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове.

Свой поступок он объяснил тем, что флаг висел в "неправильном месте", поэтому он был передан в консульство в Кракове.