RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше продлили временную защиту для украинцев еще на год

Фото: украинские беженцы в Польше (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Власти Польши снова продлили на год действие механизма временной защиты для граждан Украины, который был запущен исполнительным решением Совета Европейского союза в марте 2022 года. Теперь обновленный срок действует до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского правительства.

Отмечается, что таким образом срок действия сертификатов временной защиты, выданных до сих пор, также продлен аналогичным образом.

"Лица, получившие справку о временной защите от Управления по делам иностранцев со сроком действия 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года или 4 марта 2024 года, не должны подавать документы на получение новых документов. Эти сертификаты будут действительны до 4 марта 2025 года", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что положения не дают правовых оснований для замены уже выданных удостоверений в связи с продлением временной защиты.

Так, в документах есть соответствующая отметка о продлении срока их действия, соответственно иностранцы, уже получившие сертификаты, могут продолжать использовать их в качестве документов на жительство, подтверждающих их легальный статус, пояснили в правительстве Польши.

Временная защита беженцев из Украины в Польше

Напомним, механизм временной защиты был принят в начале весны 2022 года после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий механизм дает беженцам из Украины, в частности, одинаковые с гражданами стран ЕС права на труд, социальное и медицинское обслуживание, образование. Защита закреплена в директиве Евросоюза.

Напомним, ранее в январе в польском Министерстве иностранных дел призвали готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины .

Добавим, что недавно Международный комитет спасения (International Rescue Committee) исследовал ситуацию и проблемы украинских беженцев в Польше. Были названы основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша