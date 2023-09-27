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В Польше положительно оценили продвижение переговоров с Украиной по импорту зерна

Среда 27 сентября 2023 11:25
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В Польше положительно оценили продвижение переговоров с Украиной по импорту зерна Фото: Роберт Телус, министр сельского хозяйства Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство сельского хозяйства Польши положительно оценивает продвижение переговоров с Украиной по импорту зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В комментарии для Reuters, министр сельского хозяйства Роберт Телус отметил, что переговоры с Украиной об импорте зерна продвигаются в хорошем направлении.

Импорт зерна

15 сентября Еврокомиссия приняла решение отменить запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Польши, Словакии, Болгарии, Румынии, а также Венгрии. После этого Братислава, Варшава и Будапешт продлили бан в одностороннем порядке.

В ответ Украина предложила свой план урегулирования конфликта. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство приняло постановление о новом механизме верификации и согласования аграрного экспорта в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию.

Более подробно о причинах зернового скандала можете узнать в материале РБК-Украина.

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