В Польше положительно оценили продвижение переговоров с Украиной по импорту зерна
Министерство сельского хозяйства Польши положительно оценивает продвижение переговоров с Украиной по импорту зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В комментарии для Reuters, министр сельского хозяйства Роберт Телус отметил, что переговоры с Украиной об импорте зерна продвигаются в хорошем направлении.
Импорт зерна
15 сентября Еврокомиссия приняла решение отменить запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Польши, Словакии, Болгарии, Румынии, а также Венгрии. После этого Братислава, Варшава и Будапешт продлили бан в одностороннем порядке.
В ответ Украина предложила свой план урегулирования конфликта. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство приняло постановление о новом механизме верификации и согласования аграрного экспорта в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию.
Более подробно о причинах зернового скандала можете узнать в материале РБК-Украина.
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