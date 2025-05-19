В Польше объяснили, стоит ли ждать блокад границы с Украиной в будущем

По словам Лукасевича, похожие страхи относительно конкуренции имели место и 20 лет назад, когда Польша присоединялась к Евросоюзу. Тогда опасались, что польские аграрии уничтожат сельское хозяйство других стран-членов.

Но сейчас, отмечает дипломат, Польша является частью европейской агросистемы, которая работает по единым стандартам, квотам и правилам.

Он подчеркнул, что украинское сельское хозяйство имеет другие цели - не создание внутренней конкуренции, а повышение конкурентоспособности на мировом рынке.

По его словам, это требует трансформации агросектора, адаптации к стандартам ЕС и изменения подходов к ведению бизнеса.

"Конечно, это также, возможно, вопрос трансформации европейской сельскохозяйственной системы, чтобы иметь возможность адаптироваться к этому, но все сводится к конкуренции, не к внутренней конкуренции, а скорее к конкурентоспособности как игрока на мировом рынке", - добавил дипломат.

Попытка новой блокады

Также он напомнил о недавнем решении польского суда, который запретил новую попытку блокады границы. По его мнению, этот кейс - пример того, как правовым способом можно решать конфликтные ситуации.

"Это право народа демонстрировать свои политические, экономические и социальные интересы. И, конечно, польское правительство защищает интересы нашего бизнеса, нашего сельскохозяйственного сектора, это очевидно", - отметил Лукасевич.

По словам дипломата, главное избежать эмоционального напряжения, которое может помешать конструктивному диалогу, ведь евроинтеграция - это долгий, но потенциально успешный путь для обеих стран