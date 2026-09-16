В Польше повысят минимальную зарплату: сколько будут платить в 2027 году

Какой будет минимальная зарплата в 2027 году

С 1 января 2027 года в Польше устанавливаются:

минимальная заработная плата - 4 950 злотых брутто ;

; минимальная почасовая ставка - 32,30 злотых брутто.

Сейчас минимальная зарплата в Польше составляет 4 806 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка - 31,40 злотых. Таким образом, в 2027 году минимальная зарплата вырастет на 144 злотых, а почасовая ставка - на 0,90 злотых.

Почему правительство само определило размер выплат

Размер минимальной зарплаты обсуждался в Совете социального диалога, однако представители работников и работодателей не смогли достичь договоренности.

Профсоюзы предлагали установить минимальную зарплату как минимум на уровне 5 200 злотых. Сторона работодателей выступала за то, чтобы повышение не превышало предложение правительства.

Из-за отсутствия консенсуса окончательное решение принял Совет министров. По закону правительство должно было определить размер минимальной зарплаты и почасовой ставки до 15 сентября.

Как менялась минимальная зарплата

За последние 10 лет минимальная зарплата в Польше выросла на 3 056 злотых - с 1 750 злотых в 2015 году до 4 806 злотых в 2026 году.

Наибольшие повышения пришлись на 2023 и 2024 годы, когда минимальную зарплату пересматривали дважды в год.

В 2023 году она составила 3 490 злотых с 1 января и 3 600 злотых с 1 июля. В 2024 году - 4 242 и 4 300 злотых соответственно.

В 2025 году минимальную зарплату повысили до 4 666 злотых, а потом - до 4 806 злотых брутто. Сумма, которую работник получал "на руки", составила около 3 605 злотых.

Минимальная почасовая ставка для определенных гражданско-правовых договоров в 2026 году составляет 31,40 злотых брутто.