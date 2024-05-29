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В Польше не против использования западного оружия для ударов по России

Фото: заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина должна иметь право использовать западное оружие для нападения на цели в России.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, пишет РБК-Украина со ссылкой на РolskieRadio24.

По его словам, ограничений быть не должно.

"Россия сегодня делает, что хочет, а Украину как-то ограничивают какие-то страны, этому нужно положить конец. Польская позиция понятна, Украина должна иметь возможность бороться с техникой, которую она получает, Польша в этом вопросе не возражает", - сказал он, признав, что немногие страны имеют такую ​​позицию.

Удары Украины по территории России оружием Запада

В последние несколько недель ведется активная дисскуссия по вопросу разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по военным объектам, расположенных в России.

По последним данным, страны Европейского союза начали разрешать Украине наносить удары по российской территории. В частности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС одобрить удары Украины западным оружием по России.

При этом, мнения представителей мировой общественности в этом вопросе разделились. Так, в Госдепе США "не поощряют и не обеспечивают возможностей" для ударов Украины за ее пределами.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина считает несправедливым ограничение в использовании западного оружия против РФ на ее территории, но Киев не может рисковать поддержкой союзников.

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