RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше подсчитали более 60% голосов на парламентских выборах: результаты

Фото: в Польше подсчитали более 60% голосов на парламентских выборах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Национальная избирательная комиссия Польши подсчитала 60,15% голосов на парламентских выборах. Лидировать продолжает правящая партия "Право и справедливость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии, результаты сейчас таковы:

  • "Право и справедливость" - 37,67%;
  • "Гражданская коалиция" - 28,43%;
  • "Третий путь" - 14,40%;
  • коалиция левых партий - 8,34%;
  • "Конфедерация" - 7,29%. 

Остальным партиям не удалось пройти избирательный барьер. 

В подсчитанных округах явка на выборах в Сейм (нижняя палата парламента Польши - ред.) составила 73,01%. 

Выборы в парламент Польши

Напомним, вчера, 15 октября, в Польше состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным данным, правящая партия “Право и справедливость” заняла первое место. 

Более детально о выборах в Польше можете узнать в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВыборы в Польше