В Польше подсчитали более 60% голосов на парламентских выборах: результаты

Национальная избирательная комиссия Польши подсчитала 60,15% голосов на парламентских выборах. Лидировать продолжает правящая партия "Право и справедливость".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии, результаты сейчас таковы:
Остальным партиям не удалось пройти избирательный барьер.
В подсчитанных округах явка на выборах в Сейм (нижняя палата парламента Польши - ред.) составила 73,01%.
Напомним, вчера, 15 октября, в Польше состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным данным, правящая партия “Право и справедливость” заняла первое место.
Более детально о выборах в Польше можете узнать в материале РБК-Украина.
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