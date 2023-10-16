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В Польше подсчитали более 60% голосов на парламентских выборах: результаты

Варшава, Понедельник 16 октября 2023 16:33
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В Польше подсчитали более 60% голосов на парламентских выборах: результаты Фото: в Польше подсчитали более 60% голосов на парламентских выборах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Национальная избирательная комиссия Польши подсчитала 60,15% голосов на парламентских выборах. Лидировать продолжает правящая партия "Право и справедливость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии, результаты сейчас таковы:

  • "Право и справедливость" - 37,67%;
  • "Гражданская коалиция" - 28,43%;
  • "Третий путь" - 14,40%;
  • коалиция левых партий - 8,34%;
  • "Конфедерация" - 7,29%.

Остальным партиям не удалось пройти избирательный барьер.

В подсчитанных округах явка на выборах в Сейм (нижняя палата парламента Польши - ред.) составила 73,01%.

Выборы в парламент Польши

Напомним, вчера, 15 октября, в Польше состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным данным, правящая партия “Право и справедливость” заняла первое место.

Более детально о выборах в Польше можете узнать в материале РБК-Украина.

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