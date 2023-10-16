В Польше подсчитали более 60% голосов на парламентских выборах: результаты

Фото: в Польше подсчитали более 60% голосов на парламентских выборах (Getty Images)

Национальная избирательная комиссия Польши подсчитала 60,15% голосов на парламентских выборах. Лидировать продолжает правящая партия "Право и справедливость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии, результаты сейчас таковы: "Право и справедливость" - 37,67%;

"Гражданская коалиция" - 28,43%;

"Третий путь" - 14,40%;

коалиция левых партий - 8,34%;

"Конфедерация" - 7,29%. Остальным партиям не удалось пройти избирательный барьер. В подсчитанных округах явка на выборах в Сейм (нижняя палата парламента Польши - ред.) составила 73,01%. Выборы в парламент Польши Напомним, вчера, 15 октября, в Польше состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным данным, правящая партия “Право и справедливость” заняла первое место. Более детально о выборах в Польше можете узнать в материале РБК-Украина.