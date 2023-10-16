У Польщі підрахували понад 60% голосів на парламентських виборах: результати

Національна виборча комісія Польщі підрахувала 60,15% голосів на парламентських виборах. Лідирувати продовжує правляча партія "Право і справедливість".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

За даними Національної виборчої комісії, результати зараз такі:

"Право та справедливість" - 37,67%;

"Громадянська коаліція" - 28,43%;

"Третій шлях" - 14,40%;

коаліція лівих партій - 8,34%;

"Конфедерація" - 7,29%.

Решті партій не вдалося пройти виборчий бар'єр.

У підрахованих округах явка на виборах до Сейму (нижня палата парламенту Польщі - ред.) становила 73,01%.

Вибори до парламенту Польщі

Нагадаємо, учора, 15 жовтня, у Польщі відбулися парламентські вибори. Згідно з попередніми даними, правляча партія "Право та справедливість" посіла перше місце.

Більш детально про вибори у Польщі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.