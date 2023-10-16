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У Польщі підрахували понад 60% голосів на парламентських виборах: результати

Варшава, Понеділок 16 жовтня 2023 16:33
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У Польщі підрахували понад 60% голосів на парламентських виборах: результати Фото: у Польщі підрахували понад 60% голосів на парламентських виборах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Національна виборча комісія Польщі підрахувала 60,15% голосів на парламентських виборах. Лідирувати продовжує правляча партія "Право і справедливість".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

За даними Національної виборчої комісії, результати зараз такі:

  • "Право та справедливість" - 37,67%;
  • "Громадянська коаліція" - 28,43%;
  • "Третій шлях" - 14,40%;
  • коаліція лівих партій - 8,34%;
  • "Конфедерація" - 7,29%.

Решті партій не вдалося пройти виборчий бар'єр.

У підрахованих округах явка на виборах до Сейму (нижня палата парламенту Польщі - ред.) становила 73,01%.

Вибори до парламенту Польщі

Нагадаємо, учора, 15 жовтня, у Польщі відбулися парламентські вибори. Згідно з попередніми даними, правляча партія "Право та справедливість" посіла перше місце.

Більш детально про вибори у Польщі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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