В Польше подожгли станцию Starlink, подозревают спецслужбы России

Пожар на спутниковой станции Starlink в Польше расследуется как акт диверсии и террористическое преступление, совершенное в интересах российских спецслужб.

Об этом заявил спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемислав Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Инцидент произошел вечером 23 сентября в Воле Кробовской (Груецкий уезд Мазовецкого воеводства). В результате пожара на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink был причинен значительный материальный ущерб.

По словам спикера прокуратуры, имеющиеся доказательства, в том числе записи с камер наблюдения, четко указывают на то, что это был умышленный поджог.

"Существует обоснованное подозрение, что преступники действовали по приказу российских спецслужб. Их целью было нарушение интернет-соединения системы Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы", – отметил Новак.

Расследование было начато в пятницу, 25 сентября. На месте происшествия прокуроры вместе с офицерами Агентства внутренней безопасности (ABW) и Центрального бюро расследований полиции провели осмотр территории и опросили свидетелей.

Дело передали в Радомские отделения ABW и Центральное бюро расследований полиции. Расследование продолжается, подозрения никому еще не выдвигали.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек также подтвердил факт поджога, добавив, что правоохранители устанавливают все обстоятельства диверсии.