В Польше подожгли станцию Starlink, подозревают спецслужбы России
Пожар на спутниковой станции Starlink в Польше расследуется как акт диверсии и террористическое преступление, совершенное в интересах российских спецслужб.
Об этом заявил спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемислав Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .
Инцидент произошел вечером 23 сентября в Воле Кробовской (Груецкий уезд Мазовецкого воеводства). В результате пожара на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink был причинен значительный материальный ущерб.
По словам спикера прокуратуры, имеющиеся доказательства, в том числе записи с камер наблюдения, четко указывают на то, что это был умышленный поджог.
"Существует обоснованное подозрение, что преступники действовали по приказу российских спецслужб. Их целью было нарушение интернет-соединения системы Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы", – отметил Новак.
Расследование было начато в пятницу, 25 сентября. На месте происшествия прокуроры вместе с офицерами Агентства внутренней безопасности (ABW) и Центрального бюро расследований полиции провели осмотр территории и опросили свидетелей.
Дело передали в Радомские отделения ABW и Центральное бюро расследований полиции. Расследование продолжается, подозрения никому еще не выдвигали.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек также подтвердил факт поджога, добавив, что правоохранители устанавливают все обстоятельства диверсии.
Напомним, что в последнее время российские спецслужбы значительно активизировали гибридные атаки в Европе.
Главной целью Кремля остается дестабилизация и повреждение объектов критической, транспортной и логистической инфраструктуры, обеспечивающих помощь Украине.
Кроме того, западные СМИ и эксперты по безопасности предупреждают, что российский диктатор Владимир Путин готовит новую волну диверсий и покушений в странах НАТО.
Аналитики фиксируют резкое обострение "теневой войны" РФ против европейских государств, где под прицелом оказываются железные дороги, мосты, системы связи и приграничные объекты.