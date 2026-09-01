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В Польше подозревают иностранную разведку в поджоге завода, производящего БПЛА для Украины

00:16 01.09.2026 Вт
2 мин
Следователи уже выяснили, как преступник попал на предприятие
aimg Филипп Бойко
Фото: полиция Польши (Getty Images)

В Польше расследуют пожар на предприятии оборонной компании WB Electronics, производимой беспилотниками для польской и украинской армий. Инцидент произошел ночью 31 августа в городе Скаржиско-Каменная. Первоначально правоохранители обратили внимание на возможные признаки проникновения на территорию предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польской Национальной прокуратуры.

По данным польской Национальной прокуратуры, следствие рассматривает версию умышленного поджога. Расследование проводится прокурором Малопольского отдела Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.

Следствие подозревает иностранную разведку

По версии следствия, пожар мог возникнуть после закладки заряда, содержавшего легковоспламеняющиеся материалы. Польская прокуратура также подозревает, что к поджогу могли быть причастны представители иностранной разведки.

Ранее внимание стражей порядка привлекли записи камер видеонаблюдения. На них зафиксировали неизвестного человека в балаклаве, который проник на территорию предприятия через забор. Вблизи завода также обнаружили оставленные рюкзак и кофту с длинным рукавом.

Пожар уничтожил складские помещения

По информации правоохранителей, в результате пожара были уничтожены складские помещения. Предварительная сумма ущерба составляет не менее 15 млн злотых - около 17,9 млн гривен.

На начальном этапе сообщалось, что возгорание было относительно небольшим, а его ликвидация и устранение последствий продолжалось около двух часов. На месте работали полицейские и кинолог, а к проверке обстоятельств были привлечены польские спецслужбы.

Польские правоохранители устанавливают все обстоятельства пожара и проверяют версию умышленного поджога.

Контекст заявления прокуратуры Польши

Мы уже сообщали, что в ночь на 31 августа в польском городе Скаржиско-Каменная на заводе компании WB Electronics зафиксировали пожар. В момент возгорания завод не работал, поэтому никто не пострадал.

Это далеко не первый случай попыток диверсий или поджогов на предприятиях ЕС, производящих оружие для Украины. Напомним, 13 августа на заводе боеприпасов близ Рима, который принадлежит компании KNDS Ammo Italy и сотрудничает с Украиной, раздался взрыв и произошел пожар.

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