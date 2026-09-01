В Польше подозревают иностранную разведку в поджоге завода, производящего БПЛА для Украины

По данным польской Национальной прокуратуры, следствие рассматривает версию умышленного поджога. Расследование проводится прокурором Малопольского отдела Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры.

Следствие подозревает иностранную разведку

По версии следствия, пожар мог возникнуть после закладки заряда, содержавшего легковоспламеняющиеся материалы. Польская прокуратура также подозревает, что к поджогу могли быть причастны представители иностранной разведки.

Ранее внимание стражей порядка привлекли записи камер видеонаблюдения. На них зафиксировали неизвестного человека в балаклаве, который проник на территорию предприятия через забор. Вблизи завода также обнаружили оставленные рюкзак и кофту с длинным рукавом.

Пожар уничтожил складские помещения

По информации правоохранителей, в результате пожара были уничтожены складские помещения. Предварительная сумма ущерба составляет не менее 15 млн злотых - около 17,9 млн гривен.

На начальном этапе сообщалось, что возгорание было относительно небольшим, а его ликвидация и устранение последствий продолжалось около двух часов. На месте работали полицейские и кинолог, а к проверке обстоятельств были привлечены польские спецслужбы.

Польские правоохранители устанавливают все обстоятельства пожара и проверяют версию умышленного поджога.