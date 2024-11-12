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В Польше первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ

Фото: в Польше первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Сергей Пышкин

В Генеральном консульстве Украины в Люблине первые добровольцы подписали контракт на прохождение службы в Украинском легионе. После церемонии они отправятся на полигон Вооруженных сил Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Отмечается, что базовая подготовка добровольцев продлится 35 дней. После этого они смогут продолжить обучение по выбранным специальностям на базах НАТО в Европе. 

"Подготовка будет проводиться под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения. Также к учениям присоединятся командиры ВСУ с боевым опытом", - добавляет Минобороны. 

 

Фото: в Польше первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ (t.me/ministry_of_defense_ru)

По состоянию на сегодня в рекрутинговый центр легиона поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы. 

Украинский легион

Украинский легион в Польше - это добровольческое формирование, созданное для украинцев, которые находятся за пределами Украины, в частности в Польше, и хотят поддержать оборону нашей страны в условиях полномасштабной войны. Этот легион предоставляет возможность украинским гражданам, которые живут за рубежом, приобщиться к тренировкам и подготовке, чтобы впоследствии помогать в защите Украины.

В начале октября в Люблине открыли набор в украинский легион. Призывной центр работает ежедневно с 09:00 до 17:00 без перерывов.

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