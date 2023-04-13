В Польше перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие

Как сообщается, в автобусе ехало 14 человек, из них 12 пассажиров и двое водителей.

В результате аварии четыре человека получили легкие травмы. Три женщины и 15-летний парень были доставлены в местную больницу.

В полиции сообщили, что водитель автобуса, вероятно, чтобы избежать столкновения с выскочившей на дорогу серной, резко повернул направо. В результате транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

Автобус направлялся из Украины в Познань. Внутри были только граждане Украины. Все они (кроме травмированных) после аварии остались на соседней заправке ждать другого автобуса.