В Польше озвучили наказание краковскому террористу, который накануне убил шесть человек

Однако окончательное решение о предъявлении обвинений пока не принято: мужчина находится в больнице в критическом состоянии после огнестрельного ранения, полученного во время задержания.

За что грозит пожизненное заключение

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что прокуратура начала расследование по двум эпизодам.

Первый касается убийства шести человек с применением огнестрельного оружия и покушения на убийство других людей, в том числе сотрудников полиции. Действия нападавшего квалифицировали как преступление террористического характера.

Второй эпизод связан с убийством трех человек в городе Островец-Свентокшиский. По данным следствия, это родители и сестра подозреваемого.

За оба преступления польское законодательство предусматривает пожизненное лишение свободы.

При этом следственные действия в отношении мужчины продолжаются. Правоохранители смогут провести необходимые процессуальные действия и предъявить ему обвинения после того, как состояние здоровья позволит это сделать.