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В Польше оценили, когда исчезнут очереди на границе с Украиной

Фото: министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак (facebook com klimczakdariusz)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на разблокированных пунктах пропуска на польско-украинской границе стабилизируется в ближайшее время. Очереди грузовиков должны исчезнуть в течение несколькиї дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака в эфире RMF.

По его словам, в ближайшие дни очереди на пограничных переходах исчезнут.

Министр рассказал, что после подписания соглашения с перевозчиками он созвонился с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым и подчеркнул, что от выполнения требований митингующих украинской стороной зависит, возобновят ли они акцию протеста 1 марта.

Польский министр заверил, что сделает все возможное, чтобы до 1 марта выполнить требования польских перевозчиков.

Климчак добавил, что Украина пошла на встречу Польши по отмене электронной очереди для пустых фур на польской регистрации, которые возвращаются из Украины. Также срок пребывания в Украине польских грузовиков продлили с 20 до 60 дней.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

6 января польские аграрии прекратили блокировку пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было возобновлено.

Вчера стало известно, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта 2024 года. Протест должен завершиться в полдень 17 января.

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ПольшаГраница с Украиной