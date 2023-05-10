В Польше официально переименовали российский Калининград

"Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Królewiec (Крулевец) и не рекомендуется использовать название Калининград на польском языке, а для административной единицы, в которой находится этот город и носящая российское название Калининградская область рекомендуется польское название obwód królewiecki и не рекомендуется использовать название obwód kaliningradzki", - пишет издание.

Как уточняется, при внесении изменений комиссия приняла во внимание то, что "город, ныне носящий российское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец". Кроме того, было отмечается, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина …имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".

Помимо этого, как подчеркивают авторы, "события, связанные с нападением России на Украину, навязыванием так называемого "русского мира", ведением Россией информационной войны, заставляют обратиться к проблеме навязываемых имен, вызывая большие споры, не встречая принятия в Польше".

Как сообщалось, польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией. И что Польша должна "заявить на нее права".

Напомним, в Польше планируют построить военную базу в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ.