В Польше ожидают, что союзники отправят в Украину до 100 танков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Польши Матеуша Моравецкого в комментирии Bloomberg .

"Несколько недель назад я разговаривал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и пытался убедить его сделать больше. Мы выделим наши 14 танков Leopard, и теперь мы ждем Leopard от Дании, Финляндии и Германии и других стран ЕС", - сказал польский премьер.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину. При этом он отметил, что любые решения должны быть согласованы с союзниками.

Как отмечает Bloomberg, в общей сложности 12 европейских стран располагают танками немецкого производства Leopard, однако им нужно разрешение Берлина для дальнейшей передачи этой техники.