В Польше назвали проблему, без решения которой страна не одобрит вступление Украины в ЕС

Отмечается, что разговор коснулся эксгумации захоронений поляков, погибших во время Волынской трагедии на территории Украины.

Дипломат сказал, что, по его мнению, без решения этого вопроса Украине "нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз".

"Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", - сказал Яблонский.

Однако чиновник решил прямо не называть это условием для вступления Украины в ЕС, а лишь добавил, что эту проблему необходимо решить.

Волынская трагедия

Обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией, которая подчинялась ОУН и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Украинские историки преимущественно начали исследовать эту тему после провозглашения независимости. Активизация исследований произошла после Революции достоинства, поскольку в 2015 году были рассекречены архивы бывших репрессивных органов СССР до 1991 года, которые хранились в фондах на территории Украины.

Конфликты на почве Волынской трагедии

В конце мая спикера МИД Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск. Его отстранили от работы в связи с его заявлением о Волынской трагедии и Украине.

А недавно Ясина окончательно лишился должности после очередного неосторожного заявления. На этот раз он высказался о готовности зарубежных участков к парламентским выборам.