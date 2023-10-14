В Польше уволили скандального спикера МИДа. Он ранее критиковал Зеленского

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина потерял должность после очередного неосторожного заявления. На этот раз он высказался относительно готовности зарубежных участков к парламентским выборам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Причиной отставки Ясины стали его слова в общении с журналистом о том, что на заграничных участках могут находиться комиссии, которые не сочтут голоса вовремя.

Ясина спросили, могут ли быть проблемы со своевременным подсчетом на заграничных участках голосов, которые граждане отдадут на парламентских выборах 15 октября. Он признал, что по этому поводу есть опасения и явно будут участки, где с подсчетом не успеют вовремя.

Вскоре после этого МИД опроверг его слова и объявил об отставке спикера.

"В связи с ложной информацией об уровне готовности МИД к проведению выборов за рубежом, озвученной спикером МИД, господин Лукаш Ясина немедленно был уволен с должности", - объявили в ведомстве.

Ясина после того опубликовал в Twitter прощальное заявление, пошутив, что "спикер - словно сапер, а каждый сапер может подорваться на мине".

Drodzy panstwo. Rzecznik prasowy to saper a każdego sapera может wysadzić mina. Koncząc obowiązki Rzecznika MSZ - dziękuję wszystkim. Добраноч и до использования. — Łukasz Jasina (@LukaszJasina) October 13, 2023

"Завершая работу в должности представителя МИД, хочу поблагодарить всех вас", - написал он.

Конфликты Ясины

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Польши отстранили от работы в связи с его заявлением о Волынской трагедии и Украине.

Его отстранили от должности в связи с его заявлением, в котором он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений и большего раскаяния, чем Волынская трагедия.

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