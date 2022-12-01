RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше назвали количество ПВО Patriot, которое планирует передать Германия

Фото: ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия предложила передать Польше 8 единиц ПВО Patriot. Министр обороны Мариуш Блащак призвал Берлин разрешить разместить их в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Do Rzeczy.

По словам Блащака, лучше всего ПВО будет работать, если расположить его на западе Украины. Как он пояснил, такую рекомендацию он получил от офицеров противоракетной и зенитной обороны.

Министр обороны отметил, что вышеупомянутое расположение является идеальным по нескольким причинам:

  • защита польской границы и территории Украины;
  • из-за защиты критической инфраструктуры Украины, украинцам не нужно будет покидать свои дома.

"Я также не понимаю аргумент о необходимости обучения, который часто приводят, - все время поддерживающие страны обучают украинцев использованию многих современных систем вооружения, в том числе и таких сложных, как пусковые установки HIMARS или система NASAMS", - добавил Блащак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт передаст правительству предложение Польши о размещении Patriot в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеПольша