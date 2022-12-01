В Польше назвали количество ПВО Patriot, которое планирует передать Германия

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Do Rzeczy .

По словам Блащака, лучше всего ПВО будет работать, если расположить его на западе Украины. Как он пояснил, такую рекомендацию он получил от офицеров противоракетной и зенитной обороны.

Министр обороны отметил, что вышеупомянутое расположение является идеальным по нескольким причинам:

защита польской границы и территории Украины;

из-за защиты критической инфраструктуры Украины, украинцам не нужно будет покидать свои дома.

"Я также не понимаю аргумент о необходимости обучения, который часто приводят, - все время поддерживающие страны обучают украинцев использованию многих современных систем вооружения, в том числе и таких сложных, как пусковые установки HIMARS или система NASAMS", - добавил Блащак.