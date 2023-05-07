В Польше назвали инцидент с истребителем РФ спланированной провокацией

"Это была скорее спланированная провокация со стороны России. Мы видим, что Россия стремится привлечь внимание международной общественности к такого рода провокациям", - заявил он.

Мюллер сообщил, что в результате происшествия с экипажем польского самолета ничего не случилось.

"На внешних границах ЕС проводятся различные миссии в рамках FRONTEX, института ЕС, который защищает границы ЕС. Представители польской пограничной службы участвовали как раз в такой миссии, целью которой был мониторинг воздушного пространства на территории Румынии", - заявил спикер правительства Польши.

Он объяснил, что в рамках этой миссии возникла ситуация, когда один из российских истребителей приблизился к польскому самолету.

Напомним, во время патрульного полета гвардейского самолета L410 Turbolet над Черным морем, произошел инцидент с участием российского истребителя Су-35, который совершил агрессивные и опасные маневры.

Во время инцидента два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, которые предназначены для выполнения задач воздушной полиции, были готовы вмешаться в инцидент в любой момент, однако в этом не было необходимости.

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