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В Польше хотят, чтобы Украина вступила в ЕС через несколько лет, но есть условие

Фото: заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский (wprost/pl)
Автор: Мария Кучерявец

Польша хочет, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского союза. Однако сначала украинцам нужно помочь победить в войне с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского в эфире польского телеканала TVP Info.

По его словам, саммит ЕС-Украина, который запланирован на 3 февраля и пройдет в Киеве, демонстрирует, что "путь Украины к объединению реальный".

"Это не просто лозунги, пустые лозунги, а настоящая воля к сотрудничеству. Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского Союза. Это реально, если только мы поможем Украине выиграть эту войну", - заявил Яблонский.

Также замглавы МИД Польша акцентировал, украинская нация четко показывает, как она хочет развиваться.

"Он (украинский народ - ред.) говорит: мы хотим быть ближе к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим принадлежать к НАТО", - отметил Яблонский.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза в течение следующих двух лет.

Также мы писали, что в начале марта Евросоюз совместно с Украиной будет оценивать шаги страны по пути к блоку, тогда же ориентировочно и начнется подготовка к переговорам по вступлению нашей страны в ЕС.

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