В Польше хотят лишить неработающих украинцев детских выплат: правительство готовит изменения

Дональд Туск намерен пересмотреть правила предоставления детской помощи для иммигрантов и беженцев, введя требование обязательного трудоустройства. Однако эта инициатива вызвала разногласия среди его коалиционных партнеров.

В январе мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий партию Дональда Туска "Гражданская платформа", предложил изменить систему выплат, ограничив их только для тех, кто проживает, работает и платит налоги в Польше.

Премьер-министр поддержал эту инициативу, теперь правительство разрабатывает конкретные механизмы ее реализации.

Сейчас иностранцы, которые легально проживают в Польше, могут получать ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых (191 евро) в рамках программы "Семья 500+".

Эта мера распространяется не только на граждан ЕС, но и на украинцев, белорусов, вьетнамцев и россиян. В 2024 году помощь получили около 509 000 иностранных детей, что на 70 000 меньше, чем годом ранее.

Согласно действующим правилам, помощь доступна иностранцам, которые имеют карту пребывания с пометкой "доступ к рынку труда". Однако фактическое трудоустройство заявителя не является обязательным. Новый закон предусматривает, что только работающие иностранцы смогут претендовать на эту поддержку.

Депутат Европарламента от "Польши 2050" Михал Кобоско отметил, что многие украинские дети воспитываются бабушками или матерями-одиночками, которые не могут работать.

Он также подчеркнул, что украинцы вносят значительный вклад в польскую экономику, занимая рабочие места, на которые не хватает местных кадров.

По данным опроса United Surveys, 85,9% поляков поддерживают введение ограничений на детское пособие для иностранцев, разрешая его получение только работающим лицам, и только 8,4% выступают против.