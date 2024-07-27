В Польше готовятся к волне беженцев из Украины: на какую помощь можно рассчитывать

Возможен большой приток украинцев в Польшу, - чиновник

В Польше готовятся к тому, что украинцы снова массово поедут искать убежище. Об этом в Сейме заявил директор Департамента гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел и администрации Дариуш Марчинский.

"У нас есть четкие сигналы, что осенью и зимой возможен большой приток украинского населения. Надо быть готовым к временному притоку этого населения", – сказал он депутатам.

По словам чиновника, что в ближайшие месяцы уровень этих рисков может возрасти.

"Это связано с атаками России на энергетическую, тепловую и транспортную инфраструктуру, последствия которых становятся все более ощутимыми", – пояснил он.

Фото: Поддержка украинских беженцев в Польше (gettyimages.com)

Какая программа помощи беженцам действует в Польше

С 1 июля в Польше вступили в силу изменения в спецзакон о помощи украинцам, по которым введены новые правила бесплатного размещения и получения выплат. Теперь украинские беженцы смогут рассчитывать на такую поддержку:

Бесплатное размещение в течение 120 дней в коллективных центрах, куда их будут направлять воеводские управления. После 120 дней этого за проживание и питание нужно будет платить - 50% средств, которые расходуются на их пребывание, но до 40 злотых (400 грн) в сутки. Через 180 дней – 75% средств, но до 60 злотых (600 грн) в сутки с человека. Несовершеннолетние должны платить 15 злотых (150 грн) в сутки. От оплаты освободят уязвимые категории беженцев: людей с инвалидностью и преклонных лет, многодетных, беременных.

Выплаты на детей в 800 злотых (8000 грн) в месяц и "Добрый старт" (300 злотых) для подготовки к школе. Теперь условием получения этой помощи будет посещение польской школы. Нормы вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Доступ к рынку труда без специальных разрешений.

Доступ к бесплатной медицинской помощи в учреждениях NFZ (Национальный фонд здоровья).

Доступ к государственным детским садам и школам.

Выплаты на детей: единовременная помощь при рождении ребенка и пособие по уходу, семейный опекунский капитал.

По последним данным Евростата, в Польше остаются более 953 тысяч украинцев со статусом временной защиты. Это 22,4% всего количества бежавших от войны в ЕС.