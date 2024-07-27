В Польше готовятся к волне беженцев из Украины: на какую помощь можно рассчитывать

В правительстве Польши прогнозируют новую волну беженцев из Украины осенью и зимой. Это связано с атаками России на энергетическую и транспортную инфраструктуру, последствия которых становятся все более ощутимыми.
РБК-Украина рассказывает, на какую помощь могут рассчитывать украинцы в Польше.
В Польше готовятся к тому, что украинцы снова массово поедут искать убежище. Об этом в Сейме заявил директор Департамента гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел и администрации Дариуш Марчинский.
"У нас есть четкие сигналы, что осенью и зимой возможен большой приток украинского населения. Надо быть готовым к временному притоку этого населения", – сказал он депутатам.
По словам чиновника, что в ближайшие месяцы уровень этих рисков может возрасти.
"Это связано с атаками России на энергетическую, тепловую и транспортную инфраструктуру, последствия которых становятся все более ощутимыми", – пояснил он.
Фото: Поддержка украинских беженцев в Польше (gettyimages.com)
С 1 июля в Польше вступили в силу изменения в спецзакон о помощи украинцам, по которым введены новые правила бесплатного размещения и получения выплат. Теперь украинские беженцы смогут рассчитывать на такую поддержку:
По последним данным Евростата, в Польше остаются более 953 тысяч украинцев со статусом временной защиты. Это 22,4% всего количества бежавших от войны в ЕС.
Напомним, мы писали о новой карте пребывания CUKR в Польше и кто из беженцев сможет подать заявление.
Также мы сообщали, что в польских школах готовятся к большому количеству украинских детей.
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При подготовке материала использовались источники: сайт правительства Республики Польша, businessinsider.com.pl, naszwybir.pl.