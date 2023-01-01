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В Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь произошло около 700 пожаров

Фото: в Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь произошло около 700 пожаров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В новогоднюю ночь в Польше возникло около 700 пожаров, вызванных фейерверками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Представитель Государственной пожарной службы Польши Кароль Кежковский отметил, что 31 декабря пожарные совершили 1 261 выезд. В этот день возникло 498 пожаров, а также 614 локальных опасностей и 149 ложных тревог. В результате пожаров погибли два человека.

Он добавил, что в результате чрезвычайных ситуаций местного уровня погибли 26 человек и 118 получили ранения. Пожарные 24 раза выезжали на вызовы в связи с отравлением угарным газом. В результате отравления пострадали 7 человек, погибших нет.

По словам Кежковского, с полуночи до 6 утра воскресенья, 1 января, пожарные зафиксировали 1098 выездов, в том числе 866 пожаров, 126 локальных опасностей и 106 ложных тревог.

"Произошло 47 пожаров в жилых домах, 12 возгораний автомобилей, 20 дорожно-транспортных происшествий и 24 медицинских операции", - отметил он.

Представитель пожарной службы также сообщил, что в новогоднюю ночь произошло около 700 пожаров, вызванных фейерверками - больше всего в Нижнесилезском (около 100), Силезском (около 100), Великопольском (около 80) и Мазовецком (около 70) воеводствах.

"Пожары, вызванные фейерверками, - это преимущественно возгорание травы, возле построек, мусорных баков, беседок и гаражей" - подчеркнул Кежковский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Нидерландах 20 человек попали в больницу из-за фейерверков, которые запускали в новогоднюю ночь.

Отметим, в Украине использование пиротехники запрещено. В новогодние праздники этот запрет также остается в силе. В Нацполиции подчеркнули, что за фейерверки в новогоднюю ночь последует мгновенное наказание.

Кроме того, за пренебрежение к запрету на пиротехнику в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

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