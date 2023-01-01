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Грозит 5 лет тюрьмы. В Киеве задержан мужчина, который запускал салюты на Подоле

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 13:51
Грозит 5 лет тюрьмы. В Киеве задержан мужчина, который запускал салюты на Подоле Фото: в Киеве задержан мужчина, который запускал салюты на Подоле (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. За это ему грозит пять лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По информации правоохранителей, около полуночи поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Со временем видео с фейерверками появилось и во многих Telegram-каналах.

Фото: в Киеве задержан мужчина, который запускал салюты на Подоле (kyiv.npu.gov.ua)

Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской.

"С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире обыск", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка, а 47-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 УК.

По данному факту уже начато уголовное производство по ст. 296 УК - хулиганство. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что использование пиротехники в Украине запрещено и в новогодние праздники этот запрет также остается в силе.

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