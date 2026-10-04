В Польше часть жителей получила сообщение о воздушной тревоге в Украине

Польские операторы связи разослали жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств уведомления об окончании воздушной угрозы над территорией Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши (RCB).
Как пояснили в ведомстве, из-за угрозы воздуха на территории Украины польская сторона активировала систему оповещения RCB и передала данные мобильным операторам, а также медиа.
Однако непосредственно при распространении сообщения угроза прошла.
В итоге начальное предупреждение успела получить только часть людей. Чтобы актуализировать информацию и отменить предварительную тревогу, правительственный центр срочно начал кампанию по отзыву.
Из-за изменения обстановки в процессе рассылки сложилась ситуация, при которой часть жителей приграничных регионов получила и предупреждение, и его отмену, в то время как другие - лишь уведомление о прекращении угрозы.
Напомним, на фоне постоянных ракетно-дроновых ударов России по Украине соседняя Польша более регулярно принимает меры безопасности в приграничных регионах.
В частности, в сентябре 2026 года польские власти решили массово раздать инструкции по действиям во время воздушной атаки. Специальные достопримечательности содержат детальный алгоритм действий в случае угрозы из воздуха и указания поиска ближайших безопасных укрытий для гражданских.
Кроме того, угрозы из-за российских обстрелов непосредственно вблизи польской границы уже приводили к экстренным мерам.
Так, во время одной из массированных атак РФ Варшава была вынуждена эвакуировать два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь шла о пограничных переходах "Дорогуск" и "Зосин", работу которых временно приостанавливали ради безопасности людей.