В Польше часть жителей получила сообщение о воздушной тревоге в Украине

Как пояснили в ведомстве, из-за угрозы воздуха на территории Украины польская сторона активировала систему оповещения RCB и передала данные мобильным операторам, а также медиа.

Однако непосредственно при распространении сообщения угроза прошла.

В итоге начальное предупреждение успела получить только часть людей. Чтобы актуализировать информацию и отменить предварительную тревогу, правительственный центр срочно начал кампанию по отзыву.

Из-за изменения обстановки в процессе рассылки сложилась ситуация, при которой часть жителей приграничных регионов получила и предупреждение, и его отмену, в то время как другие - лишь уведомление о прекращении угрозы.