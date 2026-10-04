RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Польше часть жителей получила сообщение о воздушной тревоге в Украине

18:30 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: в Польше людям поступило уведомление из-за атак на Украину (Коллаж РБК-Украина)

Польские операторы связи разослали жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств уведомления об окончании воздушной угрозы над территорией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши (RCB).

Как пояснили в ведомстве, из-за угрозы воздуха на территории Украины польская сторона активировала систему оповещения RCB и передала данные мобильным операторам, а также медиа.

Однако непосредственно при распространении сообщения угроза прошла.

В итоге начальное предупреждение успела получить только часть людей. Чтобы актуализировать информацию и отменить предварительную тревогу, правительственный центр срочно начал кампанию по отзыву.

Из-за изменения обстановки в процессе рассылки сложилась ситуация, при которой часть жителей приграничных регионов получила и предупреждение, и его отмену, в то время как другие - лишь уведомление о прекращении угрозы.

Напомним, на фоне постоянных ракетно-дроновых ударов России по Украине соседняя Польша более регулярно принимает меры безопасности в приграничных регионах.

В частности, в сентябре 2026 года польские власти решили массово раздать инструкции по действиям во время воздушной атаки. Специальные достопримечательности содержат детальный алгоритм действий в случае угрозы из воздуха и указания поиска ближайших безопасных укрытий для гражданских.

Кроме того, угрозы из-за российских обстрелов непосредственно вблизи польской границы уже приводили к экстренным мерам.

Так, во время одной из массированных атак РФ Варшава была вынуждена эвакуировать два пункта пропуска на границе с Украиной. Речь шла о пограничных переходах "Дорогуск" и "Зосин", работу которых временно приостанавливали ради безопасности людей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаГраница с УкраинойУкраинаВойна в УкраинеВоздушная тревога