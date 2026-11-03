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В Польше на 95 тысяч сократилось количество украинцев под временной защитой: что произошло

14:30 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Почему резко сократилось количество украинцев под временной защитой в Польше (фото: Getty Images)

В Польше заметно снизилось количество граждан Украины со статусом временной защиты. В начале августа 2026 года его имели 951 тысяч украинцев, а в начале октября - уже 856 тысяч. Однако это не означает, что почти 100 тысяч человек за это время уехали из страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OKO.press.

Почему стало меньше украинцев со статусом UKR

Одной из главных причин сокращения стала проверка документов. Украинцы, получившие статус UKR без предъявления действующего документа для путешествий, должны были подтвердить свое лицо до 31 августа 2026 года. Те, кто этого не сделал, автоматически потеряли статус.

В то же время, часть граждан Украины переходит на другие основания для легального проживания в Польше. В частности, они получают карты побыту CUKR или другие виды на жительство.

Поэтому уменьшение количества людей со статусом временной защиты нельзя приравнивать к количеству украинцев, покинувших Польшу.

Среди детей сокращение больше всего

Заметнее всего количество украинцев со статусом временной защиты уменьшилось среди детей - примерно на 18%.

Эксперты отмечают, что предыдущие реестры могли содержать данные людей, давно выехавших из Польши. Поэтому сложно установить, сколько украинских беженцев фактически проживает в стране.

Ранее мы писали о том, что польские компании начали более сдержанно набирать в штат постоянных работников во втором квартале 2026-го.

Читайте также о том, что украинские мужчины в возрасте 25-34 лет в Польше получают в среднем на 1500 злотых в месяц больше, чем поляки той же возрастной группы.

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