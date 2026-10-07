RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Польше 19-летний парень с ножом напал на учеников и учителя прямо во время урока

17:14 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: польская полиция расследует нападение с ножом в школе (Getty Images)

В польской Остроленке 19-летний ученик устроил нападение с ножом в профессионально-техническом училище и вблизи него. В результате инцидента ранения получили по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM и полицию Мазовецкого воеводства в X.

Нападение произошло в комплексе профессионально-технического училища №4 на уроке.

По данным правоохранителей и экстренных служб, 19-летний парень, учащийся этой же школы, ранил ножом других студентов, а также учителя.

Нападающий нанес ранения еще нескольким людям возле здания, когда пытался скрыться.

Всех пострадавших доставили в больницы в сознании в основном с порезами. Все ученики и персонал были эвакуированы из учебного заведения.

Полиция разыскала и задержала подозреваемого через 25 минут после вызова вблизи муниципального пляжа. Во время побега парень нанес травмы и себе, поэтому ему также оказали медицинскую помощь.

Фото: нападение с ножом в польской школе (x.com/PolicjaMazowsze)

После происшествия учебное заведение временно закрыли, а на месте работают соответствующие службы и полицейские психологи.

"Для безопасности учеников и персонала ЗШЗ №4 закрыто. В то же время я издал указания по недопущению посторонних лиц ко всем остальным школам, управляемым городом Остроленко", - сообщил мэр города Павел Невядомский.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем служб и призвал жителей, родителей и учеников сохранять спокойствие.

Напомним, это не первый подобный случай в Польше за последнее время.

В частности, в сентябре в городе Ярославе произошло вооруженное нападение на территории монастыря сестер-бенедиктинок, где гражданин Украины напал с ножом на людей.

В результате инцидента один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Впоследствии нападающему вынесли первое процессуальное решение – суд арестовал украинца, подозреваемого в убийстве на три месяца.

Из-за тяжелого психического состояния подозреваемого его направили в специализированную больничную палату под стражу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаШколаПолицейские