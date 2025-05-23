В Польше с 1 июня меняются правила для безработных: как это повлияет на украинцев

Что изменится

Растет сумма базового пособия. В течение первых 90 дней пособие по безработице составит 1662,00 злотых брутто (1512,42 нетто). После этого - 1305,20 злотых брутто (1187,73 нетто).

Для сравнения: сейчас эти суммы составляют соответственно 1329,60 злотых и 1044,16 злотых брутто.

Отмена пониженных выплат. Ранее лица со стажем до 5 лет получали лишь 80% от базовой помощи. С июня все безработные, независимо от стажа, будут получать 100% выплаты.

Регистрация по месту жительства, а не прописки. Больше не нужно обращаться в службу занятости по месту регистрации. Стать на учет можно будет там, где фактически проживаешь.

Преимущества для уязвимых групп

Приоритетная помощь - ее получат безработные члены многодетных семей (с карточкой многодетной семьи) и одинокие родители, воспитывающие ребенка.

Доплаты работодателям - за трудоустройство людей старше 50 лет работодатель получит субсидию до 50% минимальной зарплаты.

Что еще вводят

Образовательный кредит до 400% средней зарплаты. Его можно будет использовать на курсы, аспирантуру, подтверждение квалификаций. Если условия будут выполнены, 20% суммы кредита спишут.

Новая оплачиваемая стажировка. Ориентирована не только на практические навыки, но и на получение официальной квалификации.

Цифровая оценка навыков для молодежи до 30 лет. При регистрации служба занятости будет оценивать цифровые умения, чтобы лучше подбирать учебные или рабочие предложения.

Индивидуальный план действий - не для всех

Теперь индивидуальный план действий будут составлять только для тех, кто на учете более 120 дней, длительно не работает или моложе 30 лет. Ранее это делали для всех уже в течение 60 дней.

Кроме того, обязательно придется контактировать со службой занятости каждые 30 дней.

Жилищные ваучеры будут доступны для всех возрастных групп. Ранее их могли получить только безработные до 30 лет. С июня - независимо от возраста.