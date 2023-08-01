Над Польшей заметили белорусские вертолеты. Но Варшава это отрицает

О чем говорят местные жители

Жители села Беловеж увидели военные вертолеты Беларуси, фактически они пролетели над их домами. В процессе такого демонстративного полета удалось зафиксировать Ми-24 и Ми-8.

Фото: Вертолеты Беларуси (twitter.com/SluzbyiObywatel)

Власти Польши отрицают факт вторжения в воздушное пространство страны

Польские военные следят за тем, чтобы ни один из вертолетов не пересек границу. Также отмечается, что белорусы предупредили о своих полетах вблизи границы с Польшей.

Отмечается, что во время одного из них вертолеты увидели жители Беловежи. Издание пишет, что это был один вертолет и один беспилотный летательный аппарат.

Также RMF FM сообщает, что польские радары не зафиксировали пересечение границы. Солдаты признают, что машины при надлежащей видимости было видно из Беловежи и могло сложиться впечатление, что они на польской стороне.

Угроза от "вагнеровцев" из Беларуси

Напомним, после неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они размещаются в палаточном городке у военной базы Осиповичи.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что дислоцирующиеся в Беларуси боевики ЧВК "Вагнера" направили в сторону Сувальского коридора. Он объединяет Польшу со странами Балтии и разделяет Беларусь и Калининградскую область РФ.