Польша укрепит восточную границу танками Abrams и вертолетами Apache, - глава Минобороны

"18-я механизированная дивизия, “Железная дивизия”, которая вскоре будет вооружена танками Abrams и ударными вертолетами Apachе, будет настоящим барьером, жестким барьером. Барьер, который противник не сможет преодолеть", - подчеркнул Блащак.

По его словам, "Железная дивизия" должна будет сделать невозможным нападение на Польшу с востока.

"Несмотря на то, что правители Кремля решили воссоздать империю зла, благодаря тому, что польское войско с каждым годом становится все сильнее и сильнее, мы отпугнем агрессора, сделаем Польшу безопасной", - подчеркнул министр.