Польша меняет движение на границе с Украиной после обстрела поезда

После российской атаки вблизи украинско-польской границы Варшава задумалась об изменении организации движения через пункты пропуска.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости ускорить пересечение границы и не допускать скопления транспорта, которое может стать уязвимым для новых ударов.

По его словам, соответствующие службы должны совместно найти способ организовать движение таким образом, чтобы на границе не возникали пробки.

"Будет еще разговор в министерстве финансов. Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасным. Важно не накапливать у наших пограничных переходов грузовики с горючим. Не должен этого объяснять, но это наше слабое место", – подчеркнул Туск.

Почему это важно

Польский премьер отдельно отметил необходимость не допускать скопления грузовиков с горючим возле пунктов пропуска. Таким образом, речь идет о координации работы таможенных служб, полиции, пограничников и военных для более быстрого прохождения транспорта через границу.