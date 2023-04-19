Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса в комментарии RMF FM .

По словам министра, объявленный 15 апреля список запрещенной к ввозу продукции может измениться. Скорее всего, из него изъят мясо, вина и живой скот.

Комментируя анонсированные меры отслеживания украинского зерна, которое следует через Польшу транзитом, Телус отметил, что GPS-маячки будут применяться к грузам, которые везут автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако это не означает, что такие меры предосторожности будут в каждом грузовике с украинской продукцией.

"Транспортные средства могут объединять в группы. Не могу сказать, будет ли это 10 или 20 машин - решение будет за таможенной службой", - добавил министр.