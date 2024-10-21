Польша вводит ряд важных изменений. Что нужно знать украинцам

Контроль над тем, кто въезжает в стране

Польское правительство подписало документ миграционной стратегии "Восстановить контроль. Обеспечить безопасность. Комплексная и ответственная миграционная стратегия Польши на 2025-2030 годы", который предусматривает изменения в 8 сферах государственной политики.

Причиной введения изменений является то, что с 2020 году в Польше увеличилось количество выданных разрешений на работу и студенческих виз для граждан африканских, азиатских и ближневосточных стран. Сейчас в стране находится до 2,5 млн. иностранцев.

Теперь Польша будет жестче контролировать въезжающих в страну. Правительство планирует остановить миграцию нелегалов, организованных Россией и Беларусью, которые пересекают границу под предлогом подачи заявлений о предоставлении убежища.

"В частности, речь идет о признании права государства не допускать на свою территорию иностранца, который использует для этого подачу заявления о международной защите", – говорится в документе.

Также страна разработает национальную программу, которая будет содержать перечень иностранцев, присутствие которых нежелательным в стране. Программа предвидит возможность добровольный возврат иностранца на родину и систему принудительного выдворения.

В случае угрозы дестабилизации страны из-за наплыва иммигрантов Польша перестанет принимать заявки о предоставлении убежища.

Новая модель предоставления международного убежища и интеграция иностранцев

Польша разработает новую модель предоставления национальной и международной защиты иностранцам, они должны будут аргументировать целесообразность своей заявки.

Иностранцы, получившие разрешение на национальную или международную защиту, будут включены в обязательные интеграционные программы. В частности, их будут реализовывать и через работодателей. От того, насколько им удастся интегрироваться, будет зависеть возможность получения разрешения на постоянное проживание или польского гражданства.

Специальную программу планируют разработать для интеграции украинцев. Ключевым является знание польского, поэтому предусмотрены будут языковые курсы. В то же время внедрят программу противодействия религиозной радикализации и продвижению традиций, которые противоречат польскому законодательству.

Польша будет жестче проверять, кто въезжает в страну (фото: Getty Images)

Введение "общественного теста"

Для лиц, планирующих получить гражданство, будет введен "гражданский тест", но пока неизвестно, из чего он будет состоять. Также планируют изменить процедуру предоставления Карты Поляка, чтобы избежать злоупотреблению.

При этом Правительство расширит поддержку польской диаспоры с целью поощрения возвращения поляков из-за границы домой, домой, в частности через онлайн-обучение польскому языку. Одной из форм поддержки станут специальные условия получения образования в Польше.

Ограничение образовательной миграции

Новая стратегия планирует ужесточить условия поступления в польские вузы, в частности нужно будет подтвердить знания языка на высоком уровне. Также, возможно, введут лимиты на прием студентов из-за границы на отдельные специальности.

Такими мерами хотят ликвидировать явление, когда иностранцы получают студенческие визы, а на самом деле используют их, чтобы просто въехать на территорию ЕС. Поэтому, кроме вышеупомянутых мер, введут еще и ускоренную проверку иммигрантов-студентов, действительно ли они начали обучение, а тем, кто не учится, визы отменят.

Изменения в трудовой миграции

Правительство оставит упрощенную систему трудоустройства для граждан Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии и Армении, но список стран, к которым применяется это правило, могут пересмотреть до конца 2025 года.

Чтобы закрыть потребности рынка трудоустройства, подготовят список дефицитных профессий, и, прежде всего, разрешения на работу будут выдавать этим специалистам. Также планируют ввести балльную систему, по аналогии с действующими в Австралии, Канаде и Великобритании. Она предусматривает предоставление баллов за компетенции иммигранта, которые востребованы в стране. Для получения разрешения на въезд в страну нужно будет набрать определенное количество баллов.

Также в Польше будет проведена проверка агентств по трудоустройству, чтобы выявить и устранить недобросовестные компании и ограничить рынок посредничества.

Добавим, что реализовать миграционную программу планируют в два этапа: до 2027 года и до 2030 года. Во второй половине 2027 года, возможно, программу пересмотрят и внесут изменения.