Польша привлечет около 500 военных для поиска российской ракеты на границе с Украиной

Польша привлечет военных для поиска российской ракеты или ее обломков на границе с Украиной, залетевшей на территорию страны 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Польши в Twitter.

"30 декабря в Люблинском воеводстве будет проводиться наземный поиск возможных элементов объекта, нарушившего вчера воздушное пространство Польши. К поискам будут привлечены около 480 бойцов WOT", - сказано в сообщении.

Будут привлечены военные из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й бригады территориальной обороны реки Буг.

Как отметили военные, целью обыска будет окончательное подтверждение того, что ни один элемент российской ракеты не остался на территории Польши. Деятельность военных будет происходить к юго-востоку от Замостья. Местных жителей попросили с пониманием отнестись к поискам.

Что предшествовало

Напомним, 29 декабря, российские оккупанты запустили по Украине более 150 воздушных целей, в том числе и ракеты.

В ходе атаки стало известно, что воздушное пространство Польши нарушило неизвестный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета.

В связи с инцидентом в стране президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

По словам командующего польскими оперативными вооруженными силами генерал-майора Мацея Клиша, ракета находилась в воздушном пространстве страны около 3 минут.

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