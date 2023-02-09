Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью

С 10 февраля Польша закрывает пограничный переход с Беларусью "Бобровники - Берестовица". Такое решение было принято в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МВД Польши Мариуша Каминского.

"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года, начиная с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", - написал он.

Как сообщалось ранее, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

Кроме того, Польша в скором времени начнет строить заграждения на границе с Россией.