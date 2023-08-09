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Польша призвала ЕС помочь с экспортом украинского зерна

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Среда 09 августа 2023 06:11
Польша призвала ЕС помочь с экспортом украинского зерна Фото: министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус (twitter RobertTelus)
Автор: Максим Шушко

Польша призвала Европейский Союз помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы осуществлять больше поставок украинского зерна через Балтийское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил, что экспорт украинских зерновых через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн, что вдвое больше чем в этом году. Вероятно, ворона будет расти и дальше из-за выхода РФ из "зернового соглашения".

"Нам нужно помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем о строительстве портов, которые будут исключительно для транспортировки зерна, так называемые агропорты", – сказал Телус.

По словам министра, Польша не отменяет внутренний запрет на ввоз украинского зерна, Украина же неоднократно призывала ЕС отменить ограничения, не распространяющиеся на товары, следующие транзитом через эти страны.

"Снятие запрета было бы возможно лишь в том случае, если бы в Польше начало иссякать зерно", – сказал он, добавив, что такого риска нет.

Выход России из "зернового соглашения"

Экспорт украинской агропродукции был сокращен после того, как Россия решила выйти из "зернового соглашения". Договоренности в рамках этой инициативы позволяли Украине транспортировать зерно по Черному морю.

По словам главы государства,сейчас правительство вместе с военными разрабатывает четкий план для таких зерновых перевозок.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил выдвинуть ряд требований для возвращения РФ в "зерновое соглашение".

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