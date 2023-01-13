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Польша и Литва предложат ядерные ограничения для России в новых санкциях ЕС, - Reuters

Фото: Польша и Литва предложат ядерные ограничения для России в новых санкциях ЕС (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Польша и Литва хотят предложить, чтобы Европейский Союз ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках 10-го пакета санкций против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Двое высокопоставленных дипломатов из Польши и Литвы сказали Reuters, что 10-й пакет санкций ЕС против России должен быть готов к 24 февраля.

"Все труднее получить необходимое единодушие в ЕС для новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет", - сказал один из них.

Дипломаты также заявили, что хотели бы новых санкций и против союзника России Беларуси, где, по их словам, есть лазейки, позволившие Москве обойти европейские санкции в торговле товарами, включая мебель.

введении санкций против "Росатома".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина ожидает включения российской государственной компании по атомной энергии "Росатом" в следующий пакет санкций ЕС из-за войны в Украине.

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