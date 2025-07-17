Польша вводит изменения для украинских беженцев, но не всех: кто останется под защитой

Что изменится для украинских беженцев

15 июля в Польше на заседании Совета министров приняли законопроект, предусматривающий изменения по поселению беженцев в центрах коллективного размещения. По словам представителя польского правительства Адама Шлапки, помощь украинцам корректируется с учетом их актуальных потребностей.

"Министерство внутренних дел и администрации считает, что пришло время постепенно прекратить этот вид поддержки", - сообщил он.

Сейчас более половины жителей центров доплачивает за проживание и питание. Первые 120 дней после прибытия в Польшу каждый имеет право на бесплатное пребывание в центре, пояснила пресс-секретарь мазовецкого воеводы Иоанна Баханек.

"После завершения этого периода начинается период финансового соучастия", - добавила она.

Для около 6000 беженцев, которые не входят в защищенные группы, разработана программа "Вместе к независимости". Средства ЕС пойдут на субсидии аренды жилья и оплату курсов польского языка.

Например, в центрах коллективного размещения Мазовецкого воеводства сейчас проживают около 3000 человек, а свободных мест - более 1000.

Украинцы в Польше

Сейчас в Польше количество беженцев из Украины снизилось до почти 984 тысяч человек. После начала полномасштабного вторжения этот показатель составлял 1,3 миллиона.

Польша является на втором месте после Германии, куда больше всего переехало наших граждан из-за войны. После оформления PESEL UKR украинцы могут легально жить, учиться и работать в Польше.