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Польша третий раз за сутки подняла авиацию из-за атак РФ на Украину

02:25 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Польша третий раз за сутки подняла авиацию из-за атак РФ на Украину Фото: истребитель (Gett Images)
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Оперативное командование Вооруженных сил Польши веч6ром 19 октября заявило о том, что в стране поднимали авиацию из-за атак России на западные регионы Украины. За сутки истребители поднимали трижды по той же причине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Оперативное командование Вооруженных сил Польши" в Х.

"Внимание. В связи с нанесением Российской Федерацией ударов по объектам на западе Украины с применением средств воздушного нападения, в воздушном пространстве Польши в настоящее время действуют военные летательные аппараты", - говорится в публикации командования.

Стоит отметить, это уже третий раз за сутки в Польше поднимают авиацию из-за атак России.

Также в армии Польши указали, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

Отмечается, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства. Прежде всего в районах, граничащих с зонами, подвергающимися угрозе.

Напомним, 19 октября в обед РФ вынудила Польшу второй раз за день задействовать авиацию. Власти разослали предупреждения жителям приграничного региона.

В понедельник Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами.

Повреждение и обесточивание зафиксировали по меньшей мере в 11 областях. Еще были поражены склады с медикаментами, железнодорожные станции, торговые помещения и жилые дома.

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