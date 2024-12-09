Польша впервые запустила дальнобойную ракету системы Homar-K, которая мощнее HIMARS

В Польше сделали шаг к модернизации своей армии. Там успешно запустили управляемую ракету CGR-080 из реактивной системы залпового огня Homar-K.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Как отмечает издание, этот запуск продемонстрировал новые возможности польской обороны. Ведь ракета имеет дальность стрельбы до 80 км, и это превосходит аналогичную американскую систему HIMARS.

Стоит напомнить, что Homar-K является польской адаптацией южнокорейской системы K239 Chunmoo, которая была интегрирована с польским шасси Jelcz 8x8. В этой РСЗО объединены южнокорейские технологии и инженерные разработки Польши. Таким образом РСЗО было обеспечено мобильностью, живучестью и универсальностью.

Основной особенностью Homar-K является модульность. Это позволяет использовать широкий спектр боеприпасов, включая управляемые и неуправляемые ракеты.

Ведь кроме CGR-080 система может применять ракеты CTM-MR (50-160 км) для ударов по укрепленным целям и CTM-290 (80-290 км) для стратегических операций. Также Homar-K поддерживает противокорабельные ракеты и тренировочные боеприпасы, что делает ее чрезвычайно гибким инструментом.

CGR-080

Ракета CGR-080 оснащена системой точного наведения GPS/INS, обеспечивающей круговую вероятную ошибку (CEP) всего 15 метров. Ее фугасная боеголовка эффективна для поражения живой силы, легкобронированной техники и объектов инфраструктуры.

Эксперты подчеркивают преимущества этой ракеты по сравнению с традиционными неуправляемыми боеприпасами. Высокая точность CGR-080 позволяет уменьшить расход боеприпасов и минимизировать сопутствующие разрушения. Благодаря большой дальности и универсальности, она подходит как для тактических, так и для стратегических задач.

Сравнение с HIMARS

Стоит заметить, что Homar-K и американская HIMARS имеют схожие функции. Однако польская система предлагает большую дальность стрельбы - до 80 км против 70 км у HIMARS с ракетой M31 GMLRS. Несмотря на то, что HIMARS имеет глобальное применение и боевую надежность, Homar-K предоставляет Польше возможность использовать широкий спектр боеприпасов и адаптироваться к требованиям польских вооруженных сил.

Переброска ПВО в Польшу

В ноябре мы писали, что США открыли новую базу противоракетной обороны на севере Польши.

Также союзники по НАТО решили перебросить в Польшу больше средств противовоздушной обороны для защиты логистического хаба в Жешуве, через который идет военная помощь Украине.