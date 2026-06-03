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Польша выставила Украине условие во время закулисных переговоров по УПА, - Сикорский

11:13 03.06.2026 Ср
3 мин
Президент Польши хочет лишить Зеленского ордена. Министры с этим не согласны
aimg Валерия Абабина
Фото: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)

Польша ожидает, что Украина найдет способ исправить указ Владимира Зеленского о присвоении подразделению ВСУ наименования "имени Героев УПА".

Во время встречи с жителями Тарногруда (Люблинское воеводство) Сикорского спросили об указе президента Украины.

"Я считаю, что президент Зеленский ошибся", - сказал министр.

По его словам, история сложная, и не все герои должны быть почтены другими странами. Впрочем, существуют ограничения.

"Я ожидаю, что украинская сторона учтет наши чувствительные моменты. Они ассоциируют УПА с сопротивлением против советской власти, тогда как мы ассоциируем ее с Волынью", - подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши сообщил, что продолжаются закулисные переговоры, и выразил надежду, что украинская сторона найдет способ исправить указ.

По его мнению, Польша имеет право быть разочарованной и требовать исправления, но не может позволить, чтобы российский нарратив разделил две страны.

"Потому что тогда проиграют и Украина, и Польша", - добавил он.

Косиняк-Камыш позвонит министру обороны Украины

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVP Info сообщил, что на этой неделе обсудит тему с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

"Это будет не единственная тема разговора, но для меня она очень важна", - подчеркнул он.

При этом Косиняк-Камыш выступил против предложения президента Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла.

По его мнению, такая дискуссия "не принесет результатов" и спровоцирует крайние антиукраинские настроения.

"Необходимо сделать все, чтобы отменить это решение", - обратился министр обороны, имея в виду сам указ об УПА.

Кервинский назвал шаг Навроцкого "медийным трюком"

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский в эфире Polsat News заявил, что Варшава имеет право называть действия Зеленского неприемлемыми. В то же время он подверг критике идею Навроцкого.

"Неуместно, когда президент Польши без колебаний идет на своеобразный медийный трюк и показывает, что он якобы жесткий", - сказал Кервинский.

По его словам, кроме исторической правды, существует также хладнокровная оценка геополитической ситуации.

Напомним, 26 мая Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "имени Героев УПА". Указ обосновали образцовым выполнением боевых задач и восстановлением исторических традиций украинского военного формирования.

Решение вызвало волну критики в Польше. Премьер Дональд Туск заявил, что оно "вызывает беспокойство" и "нарушает польскую историческую чувствительность".

Президент Кароль Навроцкий предложил внести в повестку дня заседания Капитула ордена Белого Орла 8 июня вопрос об отмене ордена Зеленскому.

Сам орден украинский президент получил в 2023 году от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды.

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