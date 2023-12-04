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Польша будет требовать от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины, - премьер

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша планирует требовать у Европейского союза возвращения системы разрешений для украинских перевозчиков, которые прибывают в страну.

Об заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNP.pl.

"Мы будем очень жестко и однозначно требовать возобновления системы разрешений на перевозку для украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу. Эта система действовала до весны 2022 года и работала хорошо, затем ее поменяла Еврокомиссия, и сегодня перевозчики блокируют границу", - заявил Моравецкий. 

Он добавил, что такие изменения будут регулировать транспортный рынок "справедливым и равноценным образом". 

Транспортный безвиз

Стоит заметить, что еще в прошлом году, после того, как российские оккупанты вторглись в Украину, Евросоюз ввел транспортный безвиз для нашей страны. 

Он предусматривал, что украинские перевозчики не должны получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС. 

Недавно польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной. Они пропускают по 1-2 грузовика в час. Главным условием для прекращения забастовки является возвращение системы разрешений для украинских перевозчиков. 

Более детально о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина

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ПольшаЕвросоюзГраница с Украиной