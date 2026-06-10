В Польше ждут, что Украина исправит "ошибку" с подразделением Героев УПА

Польша считает ошибкой решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении военному подразделению почетного звания, связанного с УПА, и рассчитывает на исправление этой ситуации.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.
Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ответственность за этот шаг полностью лежит на украинской стороне.
"Пожалуйста, следуйте заявлению премьер-министра. Именно Украина совершила ошибку, и мы ожидаем, что Украина исправит эту ошибку", - подчеркнул Сикорский.
В то же время министр прокомментировал и внутренние дискуссии в Польше, назвав "скандальными" высказывания кандидата на пост премьера от партии ПиС Пшемыслава Чарнека относительно количества украинцев в польской госадминистрации.
По словам Сикорского, подобные националистические вспышки "вызывают призраков темных разделов польской истории".
Напомним, громкий скандал между Киевом и Варшавой вспыхнул в конце мая 2026 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "имени Героев УПА" за образцовое выполнение боевых задач.
В Польше это решение вызвало волну возмущения.
Из-за этого даже было созвано заседание капитула Ордена Белого Орла, где рассматривали предложение отменить аналогичную награду, ранее врученную Зеленскому.
Пока окончательного решения по этому поводу президент Польши Кароль Навроцкий еще не принял.
Как писало РБК-Украина, польский президент назвал этот шаг свидетельством "неготовности Киева к вступлению в ЕС" и заявил, что рассматривает возможность лишить Зеленского высшей государственной награды республики. На ситуацию отреагировал и премьер-министр Польши Дональд Туск, который призвал стороны прекратить ссоры из-за прошлого, чтобы "кто-то другой не выиграл будущее".
В ответ на обвинения и новую волну обострения вокруг исторических тем выступило Министерство иностранных дел Украины. Представитель ведомства Георгий Тихий отметил, что Польша остается первым стратегическим союзником Украины, а за последние полтора года страны сделали немало для взаимопонимания, в частности возобновили эксгумационные работы и работу Конгресса историков.
В МИД призвали партнеров не позволить историческим спорам разрушить союз и концентрироваться на объединении для противостояния общему врагу, а не на поиске поводов для разъединения.