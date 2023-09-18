Польша, Венгрия и Словакия отказываются участвовать в платформе по зерну из Украины, - PAP

Издание сообщает, что согласно предложению Киева, Министерство экономики Украины будет самостоятельно принимать решение о выдаче разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе в приграничные с Украиной страны, даже в тех случаях, когда государства будут против выдачи такого документа.

Разрешения на экспорт украинского зерна будут согласовываться со странами ЕС и Еврокомиссией, но независимо от результатов консультаций окончательное решение будет оставаться за Киевом.

Источник издания в ЕС заявил, что после заявления Украины о возбуждении дела против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) страны отказались участвовать в работе платформы по украинскому зерну в Брюсселе.

В работе платформы приняли участие представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, Еврокомиссии и Украины. Заседания проходили в Брюсселе.

"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от участия в работе платформы из-за процедурного благоразумия и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО", - сказал источник в ЕС.

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садос заявил, что Польша будет обсуждать на Совете вопросы, касающиеся будущего общей сельскохозяйственной политики 27 стран ЕС.

Запрет импорта зерна из Украины

Украина была одним из ведущих мировых экспортеров зерна до того, как в 2022 году вторжение России сократило ее возможности по доставке сельскохозяйственной продукции на мировые рынки через порты Черного моря. С этого времени украинские фермеры возлагаются на экспорт зерна через соседние страны.

Однако наплыв зерновых и масличных культур в соседние страны повлиял на доходы местных фермеров и привел к тому, что правительства запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

В мае ЕС, чтобы предотвратить односторонние действия отдельных стран, ввел собственный запрет на импорт из Украины в соседние страны. Согласно с запретом ЕС, Украине разрешалось экспортировать продукцию через эти страны при условии, что она будет продаваться в других странах.

В пятницу ЕС разрешил отменить этот запрет после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля над экспортом в соседние страны. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

В свою очередь Украина подаст иск в ВТО в связи с отказом Польши, Венгрии и Словакии снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

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