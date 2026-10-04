Польша и Румыния отказались увеличивать транзит зерна из Украины, - Politico

Беспокойство европейских фермеров все сильнее влияют на решения стран ЕС относительно украинского зерна. В то же время, блокада Черного моря создает для Украины серьезные проблемы с экспортом и может сказаться даже на следующем урожае.

Украине необходимо вывозить миллионы тонн зерна, поскольку российские атаки на порты и суда длятся уже третий месяц.

На этой неделе министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий прибыл в Брюссель. Он призвал страны ЕС увеличить возможности для транспортировки украинской аграрной продукции через Европу, а также попросил выделить 1,1 млрд. евро на покрытие дополнительных расходов на перевозку.

По словам Высоцкого, украинские фермеры уже испытывают острую нехватку средств. Если они не смогут продать собранный урожай, им будет сложно профинансировать посевную в следующем сезоне.

"Ситуация очень, очень критична", - заявил министр.

Польша и Румыния не готовы увеличивать транзит

Страны, имеющие важную инфраструктуру для транспортировки и хранения зерна, не готовы существенно расширять ее использование для украинского экспорта.

В Румынии подчеркивают, что интересы своих фермеров остаются приоритетом. Министр сельского хозяйства Барна Танчош заявил, что сочетание большого объема украинского зерна и низкого уровня воды в Дунае уже создает дополнительную нагрузку на румынские порты.

Поэтому, по его словам, румынские фермеры сталкиваются с трудностями при реализации собственной продукции.

В то же время Бухарест пытается улучшить логистику. В прошлом месяце Румыния подписала с Украиной меморандум, предусматривающий упрощение прохождения границы и усиление железнодорожного сообщения.

Однако Танчош отметил, что страна физически не может удвоить количество поездов или пропускную способность автомобильных и железнодорожных путей и портов.

"Это то, что есть", – добавил румынский министр.

Польша также не намерена увеличивать транзит украинской аграрной продукции. Представитель польского Министерства инфраструктуры Анна Шуманская заявила, что ведомство "не намерено вносить какие-либо изменения, направленные на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции".

Украинское зерно может остаться в стране

По оценке Высоцкого, европейскими железнодорожными, автомобильными и речными маршрутами удается вывозить менее половины украинского экспорта.

Если проблемы с экспортом сохранятся, в Украине в этом году может остаться до 35 млн. тонн зерна.

Это создает проблему не только для нынешнего урожая. Нереализованное зерно и масличные культуры будут накапливаться, а фермеры не будут получать деньги, необходимые для посева озимых культур.

Высоцкий предупредил: если ситуация не изменится весной, площади посевов могут сократиться на 35-40%.