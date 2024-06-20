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Польша создаст систему зашифрованной связи на случай войны и киберугроз, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Польши планирует создать систему зашифрованной государственной связи, которая позволит администрации и экстренным службам функционировать в случае войны. Контролировать ее будут специальные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Такое предложение появилось в законопроекте о гражданской обороне, подготовленном Министерством внутренних дел Польши. Однако на данный момент технические детали неизвестны.

Первоначальная стоимость создания автономной системы связи, которая может прослужить до 2034 года, оценивается в 3,7 миллиарда злотых (857 млн евро).

Цель защищенной системы связи - обеспечить непрерывность государственного управления и защиту населения в мирное и военное время. Она должна соединить системы связи и коммуникации органов государственного управления, силовых структур, подчиненных Министерству внутренних дел, т. е. полиции, пожарной службы, пограничной охраны, с системами, подчиненными Министерству национальной обороны.

Одним из элементов должна стать система предупреждения, оповещения и сигнализации населения об угрозах.

Она будет включать в себя открытые и скрытые цифровые коммуникации, то есть зашифрованные стационарные, радио, мобильные и спутниковые сети. Система должна охватывать всю территорию Польши, включая критически важные объекты инфраструктуры.

При этом система связи должна обеспечивать оперативный обмен информацией в режиме реального времени и быть устойчивой к киберугрозам. МВД предполагает, в частности, модернизацию существующей телекоммуникационной инфраструктуры, а также создание новых услуг связи, которые позволят проводить спасательные операции и управлять кризисными ситуациями, связанными с гражданской обороной. 

Кибератаки на Польшу

В конце мая польское издание PAP подверглось российской кибератаки. В новостной ленте агентства появилась новость о военной мобилизации. Однако позже стало известно, что она не соответствовала действительности, и польские власти обвинили Россию в дестабилизации ситуации в стране.

После этого власти Польши решили выделить около 760 млн долларов на усиление кибербезопасности в стране.

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