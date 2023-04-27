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Польша упростила экспорт беспилотников в Украину

Фото: Военный и дрон (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

С завтрашнего дня экспорт дронов с территории Польши в Украину может осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного Министром развития и технологии Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

"Вооруженные силы Украины для защиты нашего государства и победы над агрессором крайне нуждаются в БПЛА, как отечественном, так и зарубежном производстве. Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БпЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с нашими партнерами на то, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими", - сказал заместитель Министра экономики Украины Тарас Качка.

По его словам, правительство Польши приняло важное для Украины решение и это освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

"Следовательно, разрешение касается только определенной категории дронов, определенных в распоряжении. А именно - беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но менее 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания .Стабильный управляемый полет при порывах ветра не менее 46,3 км/ч", - добавили в Министерстве.

При этом общее разрешение не предоставляется в случае, если экспортер или поставщик знает или был проинформирован о том, что указанные БПЛА предназначены или могут быть полностью или частично предназначены для использования в связи с разработкой, производством, обращением и эксплуатацией.

Напомним, что 30 марта Кабмин принял постановление, которое во время военного положения упрощает процедуру ввоза комплектующих для беспилотников.

Правительство поддержало ряд решений, которые значительно упростят ввоз беспилотных летательных аппаратов в Украину.

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