Польша сократила поток мигрантов из Беларуси угрозами закрыть китайский экспорт, - Bloomberg

Польша пригрозила перекрыть ключевой железнодорожный маршрут экспорта китайских товаров в Евросоюз в рамках дипломатической стратегии, направленной на разрешение миграционного кризиса на своей восточной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Президент Анджей Дуда использовал свой государственный визит в Пекин в конце июня, чтобы связать вопрос миграции и грузового транзита на белорусской границе, по словам источников, проинформированных о переговорах. Количество незаконных пересечений границы из Беларуси в Польшу с тех пор значительно сократилось.

Александр Лукашенко в последние три года пытался вызвать чрезвычайную миграционную ситуацию на 400-километровой границе с Польшей. Напряженность обострилась в мае, когда польский пограничник подвергся нападению и был убит мигрантом, после чего правительство в Варшаве пообещало потратить около 2,5 млрд долларов на укрепление этой территории.

Лукашенко также нашел дипломатическую точку давления. Поскольку вторжение России в Украину перекрыло торговые пути, Беларусь стала единственным железнодорожным звеном для китайских товаров, направляющихся в ЕС, при этом объем контейнеров увеличился на 89% в первом квартале 2024 года.

Лукашенко был доволен ростом объемов китайского железнодорожного транзита, стремясь компенсировать почти полную зависимость Беларуси от России в плане дешевых энергоносителей и кредитов.

После возвращения Дуды из Пекина 2 июля, Польша дала понять, что фактически закроет железнодорожный транзит через контрольно-пропускной пункт Малашевиче на границе с Беларусью на 33 часа, замедлив таможенные проверки.

Использование Польшей транзита грузов в переговорах с Китаем "может стать фактором" снижения числа пересечений границы после визита Дуды, сказал Bloomberg министр иностранных дел Радослав Сикорский. "Мы все еще очень рассержены убийством нашего солдата на границе", - сказал он.

Использование Китая

Попытки прорвать границу Польши то усиливались, то ослабевали в последние годы, но начали резко расти в недели перед выборами в Европейский парламент в июне. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мигранты в основном из Йемена, Сомали, Афганистана, Сирии и Ирана, и обвинил Беларусь и Россию в превращении миграции в оружие.

Поездка польского президента в Китай привлекла внимание Лукашенко. В своей речи 2 июля он заявил, что Дуда "попросил Си Цзиньпина повлиять на Лукашенко и Путина, чтобы они прекратили миграцию".

Министерство иностранных дел Китая в ответе на вопросы Bloomberg News от 11 июля заявило, что Пекин "надеется, что заинтересованные стороны смогут надлежащим образом разрешить разногласия путем диалога" и "обеспечить безопасность и бесперебойность международных логистических каналов".

Незаконные пересечения границы из Беларуси сократились на 70% с начала июня, заявил министр внутренних дел Томаш Семоняк. Более ста таких случаев были зарегистрированы польскими пограничниками 27 июня, в последний день государственного визита Дуды.

Конрад Поплавский из Центра восточных исследований, аналитического центра со штаб-квартирой в Варшаве, считает, что даже если лишь незначительная часть китайского экспорта в ЕС идет через Беларусь, кризис судоходства на Красном море и его последствия для морской торговли означают, что евразийские железнодорожные сообщения переживают период возрождения.

Успешное использование Варшавой стратегической уязвимости против Китая может послужить уроком для политиков. Пекин, который, по словам Поплавского, является "торговым партнером ЕС, но также конкурентом и системным соперником", может изменить тактику, если блок "готов нести экономические издержки", когда на карту поставлены его основные интересы.